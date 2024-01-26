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Агуэро прокомментировал интерес «Барселоны» к хавбеку «Ньюкасла» Гимарайнсу

Агуэро прокомментировал интерес «Барселоны» к хавбеку «Ньюкасла» Гимарайнсу
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Аргентинский экс-нападающий «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро поделился мыслями о бразильском полузащитнике «Ньюкасла» Бруно Гимарайнсе.

«Меня не удивляют разговоры об интересе «Барселоны», учитывая отличную игру Гимараэса в текущем сезоне. Он очень здорово зарекомендовал себя в «Ньюкасле». Полузащитники, способные вести игру и представлять угрозу в атаке, пользуются большим спросом в современном футболе», – приводит слова Агуэро Goal.

Ранее в СМИ сообщалось, что 26-летнего бразильца давно связывают с возможным переходом в один из европейских топ-клубов. Главным претендентом на хавбека считается «Барселона».

В нынешнем сезоне бразилец провёл во всех турнирах за клуб 30 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами.

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