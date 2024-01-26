Агуэро прокомментировал интерес «Барселоны» к хавбеку «Ньюкасла» Гимарайнсу

Аргентинский экс-нападающий «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро поделился мыслями о бразильском полузащитнике «Ньюкасла» Бруно Гимарайнсе.

«Меня не удивляют разговоры об интересе «Барселоны», учитывая отличную игру Гимараэса в текущем сезоне. Он очень здорово зарекомендовал себя в «Ньюкасле». Полузащитники, способные вести игру и представлять угрозу в атаке, пользуются большим спросом в современном футболе», – приводит слова Агуэро Goal.

Ранее в СМИ сообщалось, что 26-летнего бразильца давно связывают с возможным переходом в один из европейских топ-клубов. Главным претендентом на хавбека считается «Барселона».

В нынешнем сезоне бразилец провёл во всех турнирах за клуб 30 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами.

Агуэро приехал на тренировку «Манчестер Сити» в Стамбуле: