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«Мы побеждали честно». Агуэро — об обвинениях «Сити» в нарушении финансовых правил

«Мы побеждали честно». Агуэро — об обвинениях «Сити» в нарушении финансовых правил
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Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро отрицает факт злоупотребления «горожанами» правилами финансового фэйр-плей.

«Всё, что я могу сказать, так это то, что наши достижения как команды на поле были достигнуты благодаря труду, мастерству и абсолютно справедливо», — приводит слова Агуэро Mundo Deportivo.

Напомним, английская Премьер-лига обвинила «Манчестер Сити» в более чем 100 нарушениях финансовых правил, которые совершались на протяжении девяти сезонов. Расследование охватывает период с 2009-го и до конца 2018 года. Основной массив обвинений касается доходов клуба, а также операционных расходов. Утверждается, что клуб несколько нарушил правила финансового фэйр-плей.

Аргентинский нападающий выступал за «Манчестер Сити» с 2011 по 2021 год. За этот период он пять раз становился чемпионом Англии, шесть раз выигрывал Кубок английской лиги и один раз выигрывал Кубок Англии.

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