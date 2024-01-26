Тренер «Твенте» высказался об Угальде, который близок к переходу в «Спартак»

Главный тренер «Твенте» Джозеф Остинг высказался о возможном уходе костариканского нападающего команды Манфреда Угальде, которым интересуется «Спартак».

«Есть вероятность, что он уйдёт. Как это повлияет на нашу команду? Амбиции и цели останутся прежними. Но с уходом Угальде мы многое потеряем. Он хороший нападающий, который очень важен для команды», — приводит слова Остинга Tubantia.

Напомним, ранее стало известно, что «Спартак» согласовал стоимость Угальде, вскоре костариканец должен отправиться в Москву для завершения перехода. Манфред играет за «Твенте» с 2021 года. В нынешнем сезоне 21-летний нападающий провёл 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с нидерландским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.