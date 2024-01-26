Новичок «Краснодара» Кастаньо рассказал о начале своей футбольной карьеры

23-летний колумбийский новичок «Краснодара» Кевин Кастаньо рассказал о начале своей футбольной карьеры.

«Моя футбольная карьера началась примерно в пять лет, когда мы занимались с отцом, тогда же я начал заниматься в академии. Затем я стал играть за колумбийский клуб «Агилас Дорадас», уже там я дебютировал на профессиональном уровне.

После «Агилас» я перешёл в мексиканский «Крус Асуль», а после «Крус Асуля» сейчас приехал в «Краснодар», — сказал Кастаньо в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, 21 января пресс-служба «Краснодара» объявила о подписании контракта с Кевином Кастаньо на 4,5 года — до конца июня 2028 года.

В текущем сезоне 23-летний опорный полузащитник принял участие в 13 играх за мексиканский «Крус Асуль» во всех официальных турнирах. В проведённых матчах футболист отметился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает игрока в € 4 млн.