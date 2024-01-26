Червиченко: если Тикнизяну удалось увернуться от трансфера в «Зенит», можно поздравить

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о сорвавшемся трансфере Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит».

«Если ты понимаешь, что едешь протирать лавку, хочется за это получить побольше денег. Думаю, что Тикнизяну вообще не надо было туда переходить, потому что судьба многих показывает, что «Зенит» — могильщик русских игроков. Там делается ставка на бразильцев. Россиян покупают для комплекта, чтобы не пихали руководству, что играют только бразильцы. Нет у них игрового времени, теряют игровую практику.

Слава богу, что Круговой сбежал. Но там ещё остались Мостовой, Коваленко, да и можно продолжать список. Из ребят, которые протирают лавку в «Зените», можно было бы составить приличную команду, которая была бы в десятке. Там они тухнут и приходят в неликвид. Если Тикнизяну удалось увернуться от трансфера в «Зенит», его можно поздравить», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.