Экс-игрок «Спартака» Шавло рассказал, что его поразило в Австрии

Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Шавло поделился воспоминаниями от выступлений в Австрии. Напомним, экс-полузащитник играл в чемпионатах этой страны с 1987 по 1997 год. За это время Шавло успел поиграть в том числе за венский «Рапид».

«В Австрии замечательная природа, культура, старинная архитектура. Нас поселили рядом с Шёнбрунном, летней резиденцией династии Габсбургов. Такая красота была! Впечатления — сумасшедшие. Конечно, там всё было по-другому — никто за тобой не смотрит, ты сам себе предоставлен. Перед тренировкой приходишь, а форма уже развешена. После тренировки форму забирают. Тебе не надо сумку с собой таскать, а раньше я всё сам стирал, сушил.

Для меня это было что-то новое. Плюс не было никаких сборов на базе. Максимум — на день перед важной игрой. В основном перед еврокубками такое практиковалось. Мне удалось с «Рапидом» стать чемпионом, выиграть Суперкубок. В 1988 году играли на Кубок европейских чемпионов с ПСВ, где тогда Хиддинк работал», — рассказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.