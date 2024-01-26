Шавло раскрыл обстоятельства своей отставки с поста генерального директора «Спартака»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло рассказал об отставке из московского клуба. Функционер занимал эту должность с 2005 по 2008 год.

«После проигрыша ЦСКА Черчесов убрал троих игроков, в том числе любимца болельщиков Титова. Всё это повлияло. Тогда я не вмешался, потому что это была спортивная реакция Черчесова. Надо было реагировать, потому что проигрывать без борьбы нельзя. Титов, Калиниченко и Моцарт были столпы команды, на которых всё держалось. Поэтому и было принято такое решение, чтобы другие игроки видели, что реакция есть и надо перестраиваться. К сожалению, игроки восприняли ситуацию неправильно, возникла обида. Лавина сошла, и я ушёл. Тогда уже начались поиски замены, пришёл Карпин. А когда проиграли в Лиге чемпионов, пришлось уйти и Черчесову.

У меня заканчивался договор. Леонид Арнольдович принял решение нанять другого генерального. Я поблагодарил его. Мы хорошо работали. Да, не удалось достичь всего, чего хотелось, но были свои нюансы. Федун и я знаем какие. Была затрачена определённая энергия, и я удивляюсь, столько было вылито на Федуна грязи. Он этого не заслужил! Федун очень много сделал для клуба. Я часто ему говорил: «Это какой-то ужас и не по делу!» — рассказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.