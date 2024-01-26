Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Краснодара» Кастаньо: Бускетс — всегда был моим ориентиром в футболе

Игрок «Краснодара» Кастаньо: Бускетс — всегда был моим ориентиром в футболе
Комментарии

Колумбийский новичок «Краснодара» Кевин Кастаньо рассказал, кто из футболистов является его спортивным ориентиром.

«Мне всегда нравился Серхио Бускетс, я всегда восхищался его игрой в «Барселоне» и сейчас мне нравится наблюдать за ним в «Интер Майами». Он всегда был моим ориентиром в футболе», — сказал Кастаньо в интервью пресс-службе клуба.

Бускетс находился в системе «Барселоны» на протяжении 18 лет (с 2005 по 2023 год). Испанский полузащитник завоевал вместе с сине-гранатовыми 32 трофея.

Минувшим летом Бускетс перешёл в «Интер Майами», за которую выступает вместе с Лионелем Месси и Луисом Суаресом. В прошлом сезоне хавбек провёл за новую команду 20 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Материалы по теме
Новичок «Краснодара» Кастаньо: я приехал, чтобы добиться чемпионства
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android