Игрок «Краснодара» Кастаньо: Бускетс — всегда был моим ориентиром в футболе

Колумбийский новичок «Краснодара» Кевин Кастаньо рассказал, кто из футболистов является его спортивным ориентиром.

«Мне всегда нравился Серхио Бускетс, я всегда восхищался его игрой в «Барселоне» и сейчас мне нравится наблюдать за ним в «Интер Майами». Он всегда был моим ориентиром в футболе», — сказал Кастаньо в интервью пресс-службе клуба.

Бускетс находился в системе «Барселоны» на протяжении 18 лет (с 2005 по 2023 год). Испанский полузащитник завоевал вместе с сине-гранатовыми 32 трофея.

Минувшим летом Бускетс перешёл в «Интер Майами», за которую выступает вместе с Лионелем Месси и Луисом Суаресом. В прошлом сезоне хавбек провёл за новую команду 20 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.