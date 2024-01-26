Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент форварда «Ахмата» Конате: к Мохамеду есть интерес из Испании и Италии

Агент форварда «Ахмата» Конате: к Мохамеду есть интерес из Испании и Италии
Комментарии

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны европейских клубов. В частности он рассказал, что есть интерес из Италии и Испании.

«По Мохамеду есть достаточно предложений. Да, за полгода до истечения контракта можно подписывать контракт с новым клубом. Но зачем торопиться? Есть, образно говоря, испанский клуб, который готов его подписать, но только сейчас — им нужен нападающий сейчас. Но сейчас Конате не может перейти.

Интерес к Конате есть из Испании, Италии и многих других стран. Но здесь важно учитывать, что «Ахмат» находится под санкциями, поэтому есть сложности», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
У «Зенита» сорвался мощный трансфер! А «Спартак» везёт из Европы дорогущего новичка! LIVE
Live
У «Зенита» сорвался мощный трансфер! А «Спартак» везёт из Европы дорогущего новичка! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android