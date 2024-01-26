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«Эмелек» представил Нобоа в качестве игрока клуба

«Эмелек» представил Нобоа в качестве игрока клуба
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Эквадорский «Эмелек» официально представил полузащитника Кристиана Нобоа в качестве игрока клуба. Футболист будет выступать под 16-м номером. Последним клубом Кристиана был российский «Сочи».

Фото: ФК «Эмелек»

Напомним, об уходе Нобоа «Сочи» объявил 24 января. В нынешнем сезоне Кристиан сыграл за сочинскую команду 14 матчей во всех турнирах, где отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

38-летний Нобоа играл в России с февраля 2007 года. Полузащитник защищал цвета казанского «Рубина», московского «Динамо», «Ростова», санкт-петербургского «Зенита» и «Сочи». При этом в 2015 году Нобоа уехал в Грецию, где выступал за ПАОК. За основную сборную Эквадора Нобоа провёл 83 встречи, в которых забил четыре гола.

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