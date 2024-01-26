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Угальде скоро пройдёт медосмотр перед переходом в «Спартак» — Романо

Угальде скоро пройдёт медосмотр перед переходом в «Спартак» — Романо
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Нападающий сборной Коста-Рики Манфред Угальде скоро пройдёт медицинский осмотр перед завершением перехода из нидерландского «Твенте» в московский «Спартак». Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В СМИ сообщалось, что красно-белые заплатят фиксированную компенсацию в размере € 13 млн. С учётом возможных бонусов эта сумма может вырасти до € 15 млн.

Напомним, ранее стало известно, что «Спартак» согласовал стоимость Угальде, вскоре костариканец должен отправиться в Москву для завершения перехода. Манфред играет за «Твенте» с 2021 года. В нынешнем сезоне 21-летний нападающий провёл 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с нидерландским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

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