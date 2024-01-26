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«Кот в мешке». Ловчев оценил потенциальный трансфер «Спартака»

«Кот в мешке». Ловчев оценил потенциальный трансфер «Спартака»
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил потенциальный трансфер в стан красно-белых нападающего «Твенте» Манфреда Угальде. По мнению эксперта, Угальде является «котом в мешке». Ловчев привёл в пример Гуса Тиля, который переходил в «Спартак» в статусе звезды, но не сумел закрепиться в Российской Премьер-Лиге.

«Нападающий (и не только) «Спартаку» нужен. Нужен и опорник, и ещё один сильный центральный защитник. «Спартак» непростая команда, а у нас тяжёлый чемпионат. Вспомните, как приходил Тиль, очень хорошие о нём были отзывы перед переходом, а в итоге не получилось.

Пока Угальде при всей своей статистике в Нидерландах — кот в мешке. Был пример Промеса, пришедшего из Нидерландов, но есть и пример Тиля. Куча факторов, которые влияют», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что «Спартак» уже согласовал сделку по Угальде, и футболист в скором времени должен прибыть в Москву. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего костариканца в € 5 млн.

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