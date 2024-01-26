Экс-игрок «Торпедо» Ковач: Кононов должен вернуть команду в РПЛ

Бывший защитник московского «Торпедо» Валентин Ковач высказался о назначении Олега Кононова на пост главного тренера автозаводцев. Ковач считает, что при Кононове торпедовцы могут вернуться в Российскую Премьер-Лигу. При этом Валентин полагает, что команду для этого необходимо омолодить и усилить новичками.

«Кононов специалист неплохой, должен вернуть команду в РПЛ. Хорошо, что пригласили не иностранца. Ему надо дать время. Сейчас во второй части чемпионата вряд ли получится выиграть все матчи. Думаю, через год «Торпедо» вернётся в РПЛ. Для выхода в РПЛ нужно омоложение и укрепление состава, чтобы Кононов вник в систему клуба. Тогда всё должно получиться», — приводит слова Ковача Legalbet.

Ранее стало известно, что Олег Кононов стал главным тренером московского «Торпедо». Об этом сообщила пресс-служба команды. С Кононовым был подписан контракт на два с половиной года.

Напомним, футболисты московского «Торпедо» за 20 туров Первой лиги набрали 27 очков. Они занимают восьмую строчку в турнирной таблице.