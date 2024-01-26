Ташуев: планируются ли трансферы в «Факел»? Если что‑то упадёт с неба на нас

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев ответил, в каком случае возможны трансферы в клуб в зимнее окно.

«Планируются ли ещё трансферы? Возможно, если что‑то упадёт с неба на нас. А так – нет. У нас всё устоявшееся, всё нормально. У нас очень хорошая молодёжь, лучше мы будем их развивать, чем брать кого‑нибудь.

Нужен ли «Факелу» ещё один нападающий? Нас устраивает атакующая группа. У нас есть выбор схемы, структуры игры. Я доволен, что у нас есть такой набор футболистов», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. В 19-м туре чемпионата России «Факел» на выезде сыграет с «Пари Нижний Новгород» в начале марта.