Асхабадзе: «Факел» — один из самых удачных примеров государственно-частного партнёрства

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался о бюджете воронежского клуба. Сообщается, что бюджет команды на сезон-2023/2024 — 747 млн рублей, из которых 300 млн — финансирование от государства.

«Большую часть бюджета клуб зарабатывает сам? Да. Конкретные цифры называть не буду, потому что в них часто что-то меняется. Но в целом мы так живем уже не первый год. Область даёт нам поддержу в виде определённой суммы, и эти деньги мы в большей степени тратим на детско-юношеский футбол.

Нужно признать: без государства весь спорт может зачахнуть, но «Факел» — один из самых удачных примеров государственно-частного партнёрства. Очевидно, что без поддержки области мы не проживем, но мы не просим завышенных сумм — на протяжении нескольких лет мы получаем от области практически одну и ту же сумму: что в ФНЛ, что в РПЛ», — приводит слова Асхабадзе Sport24.

После 18 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги воронежский «Факел» набрал 21 очко и на текущий момент занимает 11-е место в турнирной таблице.