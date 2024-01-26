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В скором времени Зинедин Зидан может возглавить «Марсель» — Sport.es

В скором времени Зинедин Зидан может возглавить «Марсель» — Sport.es
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Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан близок к тому, чтобы возглавить французский «Марсель». Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на журналиста Джерома Ротена.

По информации источника, Зидан отказался возглавить сборную Алжира, у которой 24 января был уволен тренер Джамель Бельмади, поскольку ждёт предложения от «Марселя».

Подчёркивается, что ранее член королевской семьи Саудовской Аравии принц Абдулла Саад Абдулазиз Аль Сауд допустил, что он может приобрести «Марсель». На вопрос журналиста о том, пригласит ли он в клуб в случае его покупки Зидана в качестве тренера, он ответил: «Всё возможно».

Напомним, Зидан покинул пост главного тренера «Реала» в 2021 года и с тех пор не занимал данную должность ни в каком другом клубе.

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