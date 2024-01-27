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Эмилиано Мартинес высказался о ничьей в матче с «Челси» в Кубке Англии

Эмилиано Мартинес высказался о ничьей в матче с «Челси» в Кубке Англии
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Аргентинской голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес прокомментировал результат матча с «Челси» в 1/16 Кубка Англии (0:0).

«У нас была неделя перерыва, а потом вы вышли играть с «Челси». Мы знали, что это будет тяжело, но у нас было 6000 болельщиков, и мы хотим продолжить розыгрыш кубка.

Мы не были достаточно сильной командой, чтобы одержать победу сегодня. У «Челси» были моменты – они начали игру очень ярко. Они не забили, и тогда я думаю, что у нас были очень хорошие шансы выиграть игру. Но с высокой линией обороны опасно играть против таких быстрых игроков. Мне пришлось много отбивать сегодня, но мы добились ничьей и теперь придётся играть дома.

Эмери всегда вселяет в нас уверенность в том, что мы можем продолжать стараться и развиваться, играя в обороне, несмотря на ошибки. Теперь нам нужно сосредоточиться на матче с «Ньюкаслом» во вторник», – приводит слова Мартинеса BBC.

Кубок Англии . 1/16 финала
26 января 2024, пятница. 22:45 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 0
Астон Вилла
Бирмингем

Напомним, «Челси» и «Астон Вилла» не сумели определить сильнейшего в противостоянии по итогам первого матча. Им будет назначена переигровка, дата которой будет известна позже.

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