Главный тренер «Милана» — о выходе Янника Синнера в финал AO: талант и самопожертвование

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о выходе в финал Australian Open – 2024 соотечественника Янника Синнера.

Вчера, 26 января, четвёртая ракетка мира Синнер обыграл в полуфинале со счётом 6:1, 6:2, 6:7, 6:3 первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

«Я видел игру. Он совершил нечто невероятное, обыграв таким образом первую ракетку мира… Талант, но и самопожертвование, он на вершине игры. Мы пытаемся добиться успеха, и мы схожи в наших амбициях и менталитете, чтобы всегда стремиться к улучшениям», — приводит слова Пиоли официальный сайт «Милана».

В финале Синнер сыграет с третьей ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым, который в другом полуфинале обыграл немца Александра Зверева. Решающий матч состоится 28 января примерно в 11:30 мск.

Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 28 января, а призовой фонд составляет $ 58,128 млн. В прошлом году победу одержал серб Новак Джокович, обыграв в финале Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).