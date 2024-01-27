Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Камерун. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Контрольный матч «Спартак» — «Торпедо» 2 февраля пройдёт в закрытом режиме

Контрольный матч «Спартак» — «Торпедо» 2 февраля пройдёт в закрытом режиме
Комментарии

Стало известно время начала контрольного матча, в котором встретятся московские «Спартак» и «Торпедо». Игра пройдёт 2 февраля в ОАЭ. Начало встречи — в 16:00 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба «Торпедо».

Отмечается, что матч пройдёт в закрытом режиме.

«По согласованию между клубами матч пройдёт в закрытом режиме и без прямой видеотрансляции. Текстовая трансляция игры будет доступна в нашем телеграм-канале», — написано в сообщении «Торпедо».

Для «Спартака» это будет первый контрольный матч на зимних тренировочных сборах. Позднее команда примет участие в Winline Зимнем кубке РПЛ. Соперниками красно-белых станут «Ростов», казахстанский «Кайрат», а также «Шабаб Аль-Ахли» — действующий чемпион ОАЭ.

Материалы по теме
РПЛ опубликовала расписание матчей первых туров 2024 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android