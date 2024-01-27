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Тренер «Рубина» Рахимов оценил игру новичка Шабанхаджая в контрольном матче

Тренер «Рубина» Рахимов оценил игру новичка Шабанхаджая в контрольном матче
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался об игре нападающего Дардана Шабанхаджая в контрольном матче с болгарской «Славией» (3:1). Новичок провёл на поле первый тайм.

«Вы видели, что у парня очень хорошая скорость, умеет сыграть один в один, он обученный. Я с ним поговорил, когда ты не работаешь в группе 10-12 дней, ноги это ощущают, но это не проблема. Главное, мы видим, что у него есть очень хорошие качества.

Что с Дрезгичем? Во время передачи сверху поставили ногу, у него отекла нога, бывает», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

В составе «Рубина» отличились Олег Иванов и Никола Чумич, ещё один мяч в собственные ворота отправил защитник «Славии» Велько Еленкович.

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