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«Рубин» объявил о переходе нападающего Дардана Шабанхаджая

«Рубин» объявил о переходе нападающего Дардана Шабанхаджая
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Казанский футбольный клуб «Рубин» в своём телеграм-канале объявил о подписании австрийского нападающего словенской «Муры» Дардана Шабанхаджая.

Австрийский футболист подписал контракт с «Рубином» на 4,5 года и будет выступать под девятым номером.

«Добро пожаловать в «Рубин», Дардан!», — поприветствовала игрока пресс-служба казанцев.

В нынешнем сезоне футболист провёл за словенскую команду 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. При этом рыночная стоимость форварда, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 700 тыс.

На данный момент после 18 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги «Рубин» находится на седьмом месте с 28 очками.

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Источник: «Рубин» подпишет 22-летнего австрийского нападающего
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