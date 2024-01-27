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Сезон для игрока «Барселоны» Бальде завершён, он будет прооперирован в Финляндии — Романо

Сезон для игрока «Барселоны» Бальде завершён, он будет прооперирован в Финляндии — Романо
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Защитник «Барселоны» Алекс Бальде будет прооперирован в Финляндии и пропустит остаток сезона. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Сезон Алекса Бальде завершён, так как травма затронула его сухожилие.

Бальде перенесёт операцию в Финляндии у доктора Лампинена в ближайшие дни, что подтверждают в «Барселоне», — написал Романо.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, 20-летний Алекс Бальде получил травму в матче 1/4 финала Кубка Испании с «Атлетиком» Бильбао (4:2).

В текущем сезоне испанской Примеры Бальде провёл 18 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Также на его счету две игры в Суперкубке Испании и шесть — в Лиге чемпионов. Защитник отметился одним голом в двух матчах Кубка Испании.

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