Сезон для игрока «Барселоны» Бальде завершён, он будет прооперирован в Финляндии — Романо

Защитник «Барселоны» Алекс Бальде будет прооперирован в Финляндии и пропустит остаток сезона. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).
«Сезон Алекса Бальде завершён, так как травма затронула его сухожилие.
Бальде перенесёт операцию в Финляндии у доктора Лампинена в ближайшие дни, что подтверждают в «Барселоне», — написал Романо.
Напомним, 20-летний Алекс Бальде получил травму в матче 1/4 финала Кубка Испании с «Атлетиком» Бильбао (4:2).
В текущем сезоне испанской Примеры Бальде провёл 18 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Также на его счету две игры в Суперкубке Испании и шесть — в Лиге чемпионов. Защитник отметился одним голом в двух матчах Кубка Испании.