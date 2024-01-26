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«Трудное время для него». Хави высказался о тяжёлой травме Алекса Бальде

«Трудное время для него». Хави высказался о тяжёлой травме Алекса Бальде
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о травме 20-летнего левого защитника каталонского клуба Алекса Бальде, которую он получил в минувшем матче 1/4 финала Кубка Испании с «Атлетиком» (4:2).

Кубок Испании . 1/4 финала
24 января 2024, среда. 23:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
4 : 2
ДВ
Барселона
Барселона
1:0 Гурусета – 1'     1:1 Левандовски – 26'     1:2 Ямал – 32'     2:2 Сансет – 49'     3:2 Уильямс – 105+2'     4:2 Уильямс – 120+1'    

«Мы провели встречу с ним, его семьёй, врачами и порекомендовали то, что будет лучше для него. Думаю, его стоит прооперировать, как это было с другими нашими игроками, столкнувшимися с подобной травмой. Это трудное время для него, но он решит, как будет лучше для него. Тяжёлый момент, но Алекс ещё очень молод. Хочу, чтобы он восстановился как можно качественнее», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Бальде травмировал двуглавую мышцу бедра правой ноги и рискует пропустить около четырёх месяцев, что ставит под угрозу его поездку на чемпионат Европы 2024 года в составе сборной Испании.

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