«Трудное время для него». Хави высказался о тяжёлой травме Алекса Бальде

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о травме 20-летнего левого защитника каталонского клуба Алекса Бальде, которую он получил в минувшем матче 1/4 финала Кубка Испании с «Атлетиком» (4:2).

«Мы провели встречу с ним, его семьёй, врачами и порекомендовали то, что будет лучше для него. Думаю, его стоит прооперировать, как это было с другими нашими игроками, столкнувшимися с подобной травмой. Это трудное время для него, но он решит, как будет лучше для него. Тяжёлый момент, но Алекс ещё очень молод. Хочу, чтобы он восстановился как можно качественнее», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Бальде травмировал двуглавую мышцу бедра правой ноги и рискует пропустить около четырёх месяцев, что ставит под угрозу его поездку на чемпионат Европы 2024 года в составе сборной Испании.