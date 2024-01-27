«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: Захарян — в стартовом составе баскской команды

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Сегодня, 27 января, состоится матч 22-го тура испанской Примеры между командой «Реал Сосьедад», за которую выступает российский полузащитник Арсен Захарян, и мадридским «Райо Вальекано». Встреча пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стал известен стартовый состав «Реала Сосьедад».

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Галан, Ле Норман, Пачеко, Субельдия, Субименди, Туррьентес, Захарян, Арамбуру, Садик, Силва.

Фото: ФК «Реал Сосьедад»

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

«Реал Сосьедад» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании по футболу, набрав 35 очков в 21 матче. «Райо Вальекано» располагается на 13-й позиции. Команда завоевала 23 очка после 20 встреч.