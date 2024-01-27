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Тен Хаг — о матче с «Ньюпорт Каунти»: мы не в том положении, чтобы недооценивать соперника

Тен Хаг — о матче с «Ньюпорт Каунти»: мы не в том положении, чтобы недооценивать соперника
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о грядущем матче 1/16 финала Кубка Англии с «Ньюпорт Каунти», выступающим в четвёртом английском дивизионе, который состоится завтра, 28 января.

Кубок Англии . 1/16 финала
28 января 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Ньюпорт Каунти
Ньюпорт
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это сильная команда, к тому же у нас всё ещё есть несколько травмированных: Линделёф, Маласия. Также этим утром недомогание чувствовали Рашфорд и Эванс. Мы должны понаблюдать за тем, как они будут восстанавливаться, но другие игроки возвращаются, например, Мартинес, Шоу, Каземиро. Это хорошо.

В «Аяксе» мы также играли с командами более низкого класса. Необходимо быть ответственными при встрече с командой такого уровня. Мы определённо не в том положении, чтобы недооценивать любого соперника. Поэтому мы и не будем делать этого», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

Турнирная сетка Кубка Англии
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