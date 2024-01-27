Тен Хаг — о матче с «Ньюпорт Каунти»: мы не в том положении, чтобы недооценивать соперника

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о грядущем матче 1/16 финала Кубка Англии с «Ньюпорт Каунти», выступающим в четвёртом английском дивизионе, который состоится завтра, 28 января.

«Это сильная команда, к тому же у нас всё ещё есть несколько травмированных: Линделёф, Маласия. Также этим утром недомогание чувствовали Рашфорд и Эванс. Мы должны понаблюдать за тем, как они будут восстанавливаться, но другие игроки возвращаются, например, Мартинес, Шоу, Каземиро. Это хорошо.

В «Аяксе» мы также играли с командами более низкого класса. Необходимо быть ответственными при встрече с командой такого уровня. Мы определённо не в том положении, чтобы недооценивать любого соперника. Поэтому мы и не будем делать этого», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.