Игрок «Севильи» Иван Ракитич в шаге от перехода в саудовский «Аль-Шабаб»

35-летний полузащитник «Севильи» Иван Ракитич находится в стадии продвинутых переговоров с «Аль-Шабабом» о переходе игрока в саудовский клуб. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, хорватский футболист недоволен количеством игрового времени, которое он получает при новом главном тренере «Севильи» Кике Санчесе Флоресе. Ракитич уже попрощался с некоторыми сотрудниками андалусийского клуба.

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Подчёркивается, что крайне велика вероятность перехода полузащитника в «Аль-Шабаб» до 30 января, когда в Саудовской Аравии закроется трансферное окно.

Напомним, Ракитич вернулся в «Севилью» из «Барселоны» в 2020 году. До этого, в период с 2011 по 2014 год он также выступал за андалусийский клуб. За это время он принял участие в 323 матчах во всех турнирах, в которых отметился 51 голом и 63 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года.