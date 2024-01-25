В «Зените» заявили, что не получали предложение от «Аль-Шабаб» по трансферу Кассьеры

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость о том, что санкт-петербургский клуб получил предложение по трансферу форварда Матео Кассьерры от саудовского «Аль-Шабаба».

«Зенит» не получал от «Аль-Шабаб» предложений по трансферу Кассьерры. Ни грамма конкретики», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в нынешнем сезоне 26-летний Матео сыграл за «Зенит» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Действующее соглашение Кассьерры с сине-бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость колумбийского нападающего в € 9 млн. «Зенит» к зимнему перерыву занимает второе место в РПЛ.