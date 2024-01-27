15-летний российский игрок «МЮ» Ибрагимов за один день сыграл за команды U18 и U21

Российский нападающий академии английского «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов за один день сыграл за команды U18 и U21.

Амир утром сыграл за «Манчестер Юнайтед» до 18 лет в матче 15-го тура чемпионата с «Лидс Юнайтед» (4:0), выйдя на поле на замену. А уже вечером 15-летний россиянин принял участие за команду системы до 21 года, где вышел также на замену, проведя на поле девять минут в матче 12-го тура лиги с «Норвич Сити» (4:2). В обоих матчах Ибрагимов голевыми действиями не отметился.

Напомним, ранее Амир Ибрагимов оформил покер в матче с «Ньюкасл Юнайтед» до 16 лет (4:1). 15-летний россиянин первый мяч забил после сольного прохода, второй – дальним ударом, третий – красивым ударом со штрафного, а последний, реализовав пенальти.