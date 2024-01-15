Россиянин Ибрагимов оформил покер за «Манчестер Юнайтед» до 16 лет

Российский футболист академии английского «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов оформил покер в матче с «Ньюкасл Юнайтед» до 16 лет (4:1).

15-летний россиянин первый мяч забил после сольного прохода, второй – дальним ударом, третий – красивым ударом со штрафного, а последний, реализовав пенальти.

Кроме того, Ибрагимов вызывается в команду «красных дьяволов» до 18 лет и успел отыграть пять матчей, в которых отметился одной голевой передачей и провёл на поле 266 минут.

Семья Амира Ибрагимова переехала в Англию, когда ему было 11 лет. Россиянин сначала выступал за академию «Шеффилд Юнайтед», а уже потом перебрался в стан манкунианцев. В команде до 16 лет Амир является капитаном, а также в системе клуба есть его брат – Гази Ибрагимов.