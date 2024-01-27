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Сборная Анголы разгромила Намибию и прошла в 1/4 финала Кубка африканских наций

Сборная Анголы разгромила Намибию и прошла в 1/4 финала Кубка африканских наций
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Сегодня, 27 января, состоялась встреча 1/8 финала Кубка африканских наций — 2024. В этом матче сборная Анголы встречалась с национальной командой Намибии. Игра проходила на стадионе «Стад де ла Пе» в Буаке (Кот-д'Ивуар). Стартовый свисток главного судьи прозвучал в 20:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу ангольцев.

На 17-й минуте вратарь Неблу получил прямую красную карточку и оставил команду в меньшинстве, несмотря на это, на 38-й минуте нападающий сборной Анголы Жасинту Дала после передачи Фреди открыл счёт. При этом уже на 40-й минуте Лубени Хауконго из сборной Намибии получил вторую жёлтую карточку и вернул равновесие в составах. И после этого на 42-й минуте Дала оформил дубль, упрочив преимущество. На 66-й минуте Мабулулу после паса Далы поставил точку в этом матче.

Кубок африканских наций . 1/8 финала
27 января 2024, суббота. 20:00 МСК
Ангола
Окончен
3 : 0
Намибия
1:0 Дала – 38'     2:0 Дала – 42'     3:0 Мабулулу – 66'    
Удаления: Неблу – 17' / Хауконго – 40'
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