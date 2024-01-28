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Стало известно имя ещё одного кандидата на замену Хави в «Барселоне»

Стало известно имя ещё одного кандидата на замену Хави в «Барселоне»
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Главный тренер «Жироны» Мичел Мигель является одним из кандидатов на замену Хави на посту главного тренера «Барселоны». Об этом сообщает журналист Николо Скира в социальной сети Х (бывший Twitter).

Ранее сообщалось, что главный тренер английского «Брайтона» Роберто Де Дзерби является основным кандидатом на эту должность. Также были названы имена тренера «Барселоны Атлетик» Рафаэля Маркеса и испанского специалиста Хулена Лопетеги.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, после вчерашнего поражения от «Вильярреала» (3:5) в испанской Примере Хави объявил об уходе с поста главного тренера «Барселоны» в конце нынешнего сезона.

Специалист возглавляет команду с ноября 2021 года. Под его руководством каталонский клуб выиграл два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).

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