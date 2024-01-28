Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — ДР Конго. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Потенциальный новичок «Спартака» Угальде прилетел в Россию

Потенциальный новичок «Спартака» Угальде прилетел в Россию
Комментарии

Нападающий «Твенте» Манфред Угальде находится в России. Об этом сообщил Metaratings.

По информации источника, футболист недавно приземлился в Москве. Отмечается, что в ближайшее время нападающий должен пройти углублённое медицинское обследование. В случае успешного прохождения осмотра он подпишет контракт со «Спартаком».

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит фиксированную сумму в размере € 13 млн. С учётом возможных бонусов она может вырасти до € 15 млн.

В текущем сезоне 21-летний Манфред Угальде провёл 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн.

Материалы по теме
«Спартак» везёт из Европы дорогущего новичка, а «Зениту» нужен африканский вратарь! LIVE
Live
«Спартак» везёт из Европы дорогущего новичка, а «Зениту» нужен африканский вратарь! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android