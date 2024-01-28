Потенциальный новичок «Спартака» Угальде прилетел в Россию

Нападающий «Твенте» Манфред Угальде находится в России. Об этом сообщил Metaratings.

По информации источника, футболист недавно приземлился в Москве. Отмечается, что в ближайшее время нападающий должен пройти углублённое медицинское обследование. В случае успешного прохождения осмотра он подпишет контракт со «Спартаком».

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит фиксированную сумму в размере € 13 млн. С учётом возможных бонусов она может вырасти до € 15 млн.

В текущем сезоне 21-летний Манфред Угальде провёл 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн.