Президент «Барселоны» Лапорта: в этом сезоне у нас всё идёт не так, как мы планировали

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о положении дел каталонского клуба в нынешнем сезоне в контексте вчерашнего заявления главного тренера сине-гранатовых Хави о его отставке в конце сезона.

«Мы хотим преодолеть эту ситуацию, которая никому не нравится. Она требует единства и того, чтобы мы вышли из неё как команда. Клуб находится под контролем в институциональном, экономическом и социальном аспектах. Что касается спортивной составляющей, то у нас всё идёт не так, как мы планировали. Только не давно мы выигрывали Ла Лигу и Суперкубок Испании. Учитывая наш обновлённый состав, мы ожидали гораздо большего, но ожидания не оправдались. Мы должны кардинально изменить эту ситуацию», — приводит слова Лапорты Sport.es.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

Напомним, после 21 тура чемпионата Испании «Барселона» набрала 44 очка и занимает третье место, отставая от лидирующего мадридского «Реала» на десять очков.

14 января каталонский клуб проиграл «сливочным» в финале Суперкубка Испании со счётом 1:4.

24 января сине-гранатовые вылетели из Кубка Испании, уступив «Атлетику» со счётом 2:4.