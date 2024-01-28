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«Я принимаю его выбор». Лапорта — о решении Хави покинуть «Барселону» в конце сезона

«Я принимаю его выбор». Лапорта — о решении Хави покинуть «Барселону» в конце сезона
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался относительно решения главного тренера каталонского клуба Хави покинуть сине-гранатовых по окончании нынешнего сезона.

«Хави сообщил нам, что он покидает клуб в конце сезона из-за давления и плохих результатов. Это решение, которое я принимаю, потому что он легенда «Барсы» и честный человек. Он ведёт себя крайне достойно и уважительно по отношению к клубу. Я убеждён, что приверженность Хави и его тренерского штаба «Барселоне» будет максимальной до самого конца», — приводит слова Лапорты AS.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, испанский специалист сообщил о решении покинуть каталонский клуб вчера, 27 января, на пресс-конференции после матча 22-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом», который сине-гранатовые проиграли со счётом 3:5.

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