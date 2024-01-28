Радимов предположил, как будет выглядеть пара центральных защитников «Зенита» в РПЛ

Российский тренер Владислав Радимов высказал мнение, какие центральные защитники станут основными в «Зените» после возобновления сезона Российской Премьер-Лиги.

«Нино и Родригао будут играть вместе в центре защиты. На данный момент я вижу так. Вспомните, когда покупали Ренана, про него говорилось очень много лестных слов, а в итоге получилось, что он превратился в запасного и в итоге покинул «Зенит». Родригао заканчивал чемпионат как игрок основного состава, а Нино покупался не на скамейку же. Эта пара, по крайней мере, начнет весеннюю часть чемпионата. Дальше всё будет зависеть от них», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 36 очков за 18 матчей.