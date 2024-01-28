«Зенит» не смог переиграть клуб Саудовской Аравии. А Тимощук получил неожиданную роль

«Зенит» провёл четвёртый контрольный матч на зимнем сборе в ОАЭ. На этот раз команда Сергея Семака встретилась с «Аль-Фатехом», который представляет высший дивизион саудовского футбола. Российский чемпион не смог победить впервые в 2024 году.

Чемпионат Саудовской Аравии, как и РПЛ, ушёл на паузу в конце 2023 года. «Аль-Фатех» располагается на шестой строчке в таблице, а команду тренирует хорват Славен Билич. Тот самый, кто помог сборной России отобраться на Евро-2008, а потом работал в РПЛ с «Локомотивом». Летом 2023 года Билича назначили главным тренером «Аль-Фатеха». Кстати, у Славена уже был опыт работы в саудовской лиге — с октября 2018-го по февраль 2019-го он трудился в «Аль-Иттихаде».

Любопытно, что в роли арбитра в товарищеском матче «Зенита» и «Аль-Фатеха» выступил Анатолий Тимощук. Да-да, представитель тренерского штаба российского клуба бегал первую половину первого тайма со свистком. После этого пришло время водного перерыва, а Тимощук занял привычное место на скамейке рядом с Сергеем Семаком. За то время, что украинец был на поле, команды сообразили два гола. Кстати, его ассистентами (боковыми арбитрами) были члены тренерского штаба «Аль-Фатеха». Такое можно увидеть только в контрольных матчах.

«Зенит» открыл счёт уже на четвёртой минуте. Именинник Клаудиньо (сегодня бразильцу исполнилось 27 лет) направил мяч рикошетом от дальней штанги. Изначально показалось, что этот гол оформил Вильсон Изидор. Француз стелился в подкате, но в итоге мяча не коснулся, а сам улетел за линию ворот. Превосходное начало от «Зенита»!

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Но дальше было сложнее. «Аль-Фатех» завладел мячом и отыгрался спустя всего 10 минут. Кристиан Тельо открылся за спину Алексея Сутормина и хладнокровно реализовал выход один на один с голкипером — мяч влетел в ближний угол ворот Богдана Москвичёва. Кстати, это тот самый Тельо, что в своё время играл за «Барселону». С января 2023-го играет за «Аль-Фатех». В этом сезоне набил 7+1 по системе «гол+пас» в 16 матчах за саудовский клуб.

Ощущение, что с уходом Тимощука исчезли и голевые моменты. До перерыва мы больше не увидели ничего интересного. После перерыва ситуация на поле не изменилась. Хотя на последних минутах Матвею Бардачеву не хватило совсем чуть-чуть, чтобы принести российскому клубу победу. Временами складывалось ощущение, что соперников устраивает ничейный результат. Хотя главное в такой ситуации было избежать травм. Родригао и Густаво Мантуан по разу оказались на газоне, но обошлось без повреждений.

В феврале «Зенит» примет участие в турнире под названием Кубок равноправия. Там он встретится с катарским «Аль-Духаилем» (5 февраля), китайским «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого (8-го числа) и бразильским «Сантосом» (13 февраля). А на 6-е число у команды Семака запланирован товарняк с армянским «Ноа».