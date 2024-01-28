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Стало известно, после какого матча Хави решил уйти из «Барселоны»

Стало известно, после какого матча Хави решил уйти из «Барселоны»
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Главный тренер «Барселоны» Хави принял решение покинуть клуб после разгромного поражения каталонцев в финале Суперкубка Испании от мадридского «Реала» со счётом 1:4. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, через несколько дней после поражения в Суперкубке Хави решил, что он уйдёт из «Барселоны» 30 июня 2024 года. На решение специалиста повлияло отсутствие прогресса с футбольной точки зрения, а также критика со стороны некоторых представителей руководства «Барселоны». При этом отмечается, что Хави уже хотел объявить о своём решении несколько дней назад, но ближайшее окружение испанца убедило его не делать этого, надеясь на выход «Барселоны» в полуфинал Кубка Испании. Однако «Барселона» проиграла «Атлетику» в четвертьфинале со счётом 2:4 и не прошла дальше.

Болезненное поражение от «Вильярреала» (3:5) и свист с трибун во время матча ускорили ход событий. Хави позвонил Алехандро Эчеварриа, одному из своих самых доверенных лиц в клубе, а также президенту Жоану Лапорте. Оба находились в ложе на экстренном совещании, анализируя ситуацию вместе с правлением клуба. Хави дождался их приезда и встретился с президентом и правлением, чтобы объявить, что он покинет свой пост в конце сезона. Лапорта не только пытался убедить его не делать этого и подумать, чтобы не действовать сгоряча. Правление клуба высказалось в том же духе. Но Хави не согласился.

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Напомним, Хави сообщил о своём решении вчера, 27 января. Он заявил, что каталонскому клубу требуется смена вектора развития.

После 21 тура чемпионата Испании «Барселона» набрала 44 очка и занимает третье место, отставая от лидирующего мадридского «Реала» на 10 очков.

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