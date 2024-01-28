Тренер «МЮ» тен Хаг прокомментировал победу в 1/16 финала Кубка Англии над «Ньюпортом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу в 1/16 финала Кубка Англии над «Ньюпорт Каунти» (4:2).

«Первые 35 минут прошли комфортно, мы вели 2:0. Должно было быть 3:0 или 4:0. Затем соперник создал моменты из ничего. Наша защита при контратаках была плоха. Чтобы победить, пришлось начинать всё заново, но мы своего добились. Отличная работа, парни.

Мы контролировали игру. Наверное, немного сбавили обороты, но могли повести 3:0. Гарначо тогда попал в перекладину. У соперника не было моментов, вообще не было, но вдруг он забил», – приводит слова тен Хага BBC.

Ранее в 1/8 финала Кубка Англии вышли «Борнмут», «Манчестер Сити», «Мейдстон Юнайтед», «Лестер Сити», «Лутон Таун», «Ньюкасл Юнайтед», «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль».