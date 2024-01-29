«Норшелланн» требует € 25 млн у «Вест Хэма» за Османа при рыночной стоимости в € 1,5 млн

Датский «Норшелланн» требует € 25 млн у английского «Вест Хэм Юнайтед» за нападающего команды Ибрагима Османа, сообщает Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Осман хочет перейти в «Вест Хэм», однако датский клуб уже отказался продавать игрока за € 18 млн и требует € 25 млн, что слишком много для англичан. При этом игроком также интересуются «Брайтон» и «Кристал Пэлас», поэтому 19-летний ганец ещё может перебраться зимой в АПЛ.

Осман в нынешнем сезоне сыграл за «Норшелланн» 29 матчей во всех турнирах, где отметился лишь четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. При этом рыночная стоимость игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 1,5 млн.