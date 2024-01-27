Калвин Филлипс высказался о своём переходе в «Вест Хэм» на правах аренды

Полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс, который вчера, 26 января, перешёл в «Вест Хэм» на правах полугодичной аренды, поделился эмоциями от этой сделки.

«Я действительно рад быть здесь. Всегда было много слухов о моём переходе в «Вест Хэм», поэтому я на самом деле рад приступить к работе в ближайшее время.

Во второй половине сезона клубу есть за что бороться, и я не могу дождаться, когда стану частью этого. Здесь подобралась невероятная команда, поэтому, если я смогу продемонстрировать то качество, которое могу, уверен, мы сможем подарить болельщикам «Вест Хэма» много поводов для радости до конца сезона», — приводит слова Филлипса The Sun.

После 21 тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» набрал 35 очков и на текущий момент занимает шестое место в чемпионате.