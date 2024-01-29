ЦСКА объявил о продлении аренды Карпова в «Уфу»

Московский ПФК ЦСКА объявил, что защитник команды Вадим Карпов продолжит выступать за «Уфу» на правах аренды. Изначально соглашение сторон было рассчитано до середины текущего сезона, однако аренду продлили до лета 2024 года.

Пресс-служба армейцев отмечает, что арендное соглашение не предусматривает опцию выкупа.

В этом сезоне Леон Второй лиги он провёл шесть матчей. Результативными действиями футболист не отметился. Также на счету защитника две игры в Фонбет Кубке России. За основную команду ПФК ЦСКА 21-летний футболист сыграл 33 матча, в которых забил один мяч.

Ранее стало известно, что Карпов не поедет на зимний сбор с ЦСКА. Армейский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 18 матчей.