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Сёмин: у Дзагоева богатый опыт — в дальнейшем мы можем получить нового хорошего тренера

Сёмин: у Дзагоева богатый опыт — в дальнейшем мы можем получить нового хорошего тренера
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Известный отечественный тренер Юрий Сёмин отреагировал на новость о том, что экс-футболист сборной России Алан Дзагоев пройдёт тренерскую стажировку в «Крыльях Советов».

«Хорошо, что он сам решил становиться тренером. У Алана богатый опыт, он был хорошим и умным игроком. Решение пройти практику и в дальнейшем работать тренером — мне кажется, мы можем получить нового хорошего специалиста», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

33-летний Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры в ноябре 2023 года. Последним клубом футболиста была греческая «Ламия». В сезоне-2022/2023 Дзагоев выступал за казанский «Рубин». Он провёл 20 матчей в Мелбет Первой лиге, в которых отметился тремя забитыми мячами.

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