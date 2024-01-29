Экс-игрок «Арсенала» Райт — об уходе Клоппа: грустные новости, Юрген выглядит уставшим

Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт прокомментировал решение главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа покинуть команду по окончании сезона.

«Когда «Ливерпуль» назначил его, в клубе надеялись, что он вернёт их на вершину. Юрген сделал нечто поразительное. Ему потребовалось три года, чтобы добиться успеха, выиграть первый трофей. Но он сделал это, вписав своё имя в культуру «Ливерпуля». Он выиграл всё. День, когда Клопп объявил об уходе, был печальным днём. Говорят, что я болею за «Ливерпуль», и если шок и грусть подтверждают это, то пускай. Мне было по-настоящему грустно слышать эти новости. В интервью Клопп упомянул об усталости, и когда ты смотришь на него, то веришь в это. Он выглядел изнеможённым», — приводит слова Райта Liverpool Echo.

Напомним, 26 января Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу в команде. 56-летний немецкий специалист возглавил английский «Ливерпуль» 8 октября 2015 года. За это время Юрген Клопп выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Клоппе побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке английской лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.