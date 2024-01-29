Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Норвича» Вагнер — об уходе Клоппа: меня это не шокировало

Тренер «Норвича» Вагнер — об уходе Клоппа: меня это не шокировало
Аудио-версия:
Комментарии

Наставник «Норвича» Дэвид Вагнер прокомментировал решение главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа покинуть команду по окончании сезона.

«Я не был шокирован, нет. Честно говоря, об этом говорили многие и много, но всё, что мы обсуждали с Юргеном, было в рамках беседы тет-а-тет. Вот почему мне не очень нравится отвечать на вопросы такого рода. Это личное. Думаю, мы все должны уважать то, что он сделал. Желаю ему всего наилучшего в остатке этого сезона. Думаю, прощальное турне в английском футболе будет для Клоппа очень успешным», — приводит слова Вагнера This is Anfield.

Напомним, 26 января Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу в команде. 56-летний немецкий специалист возглавил английский «Ливерпуль» 8 октября 2015 года. За это время Юрген Клопп выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Клоппе побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке английской лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Материалы по теме
Хавбек «Ливерпуля» Джонс — о Клоппе: мы уважаем его решение
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android