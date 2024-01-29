Тренер «Норвича» Вагнер — об уходе Клоппа: меня это не шокировало

Наставник «Норвича» Дэвид Вагнер прокомментировал решение главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа покинуть команду по окончании сезона.

«Я не был шокирован, нет. Честно говоря, об этом говорили многие и много, но всё, что мы обсуждали с Юргеном, было в рамках беседы тет-а-тет. Вот почему мне не очень нравится отвечать на вопросы такого рода. Это личное. Думаю, мы все должны уважать то, что он сделал. Желаю ему всего наилучшего в остатке этого сезона. Думаю, прощальное турне в английском футболе будет для Клоппа очень успешным», — приводит слова Вагнера This is Anfield.

Напомним, 26 января Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу в команде. 56-летний немецкий специалист возглавил английский «Ливерпуль» 8 октября 2015 года. За это время Юрген Клопп выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Клоппе побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке английской лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.