«Челси» неинтересна кандидатура Бензема, в клубе отдают приоритет молодым талантам

Лондонскому «Челси» неинтересна кандидатура нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема, «синие» планируют сосредоточиться на привлечении и развитии молодых и талантливых футболистов. Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Напомним, ранее сообщалось, что «Челси» интересен 36-летний француз, только прошлым летом перебравшийся в Саудовскую Аравию. В нынешнем сезоне форвард провёл 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

«Челси» после 21 тура английской Премьер-лиги нынешнего сезона располагается на девятом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко.