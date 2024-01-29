Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» неинтересна кандидатура Бензема, в клубе отдают приоритет молодым талантам

«Челси» неинтересна кандидатура Бензема, в клубе отдают приоритет молодым талантам
Аудио-версия:
Комментарии

Лондонскому «Челси» неинтересна кандидатура нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема, «синие» планируют сосредоточиться на привлечении и развитии молодых и талантливых футболистов. Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Напомним, ранее сообщалось, что «Челси» интересен 36-летний француз, только прошлым летом перебравшийся в Саудовскую Аравию. В нынешнем сезоне форвард провёл 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

«Челси» после 21 тура английской Премьер-лиги нынешнего сезона располагается на девятом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко.

Материалы по теме
Бензема — в АПЛ, а «наследник Роналду» не нужен «ПСЖ»? Главные трансферные слухи недели
Бензема — в АПЛ, а «наследник Роналду» не нужен «ПСЖ»? Главные трансферные слухи недели
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android