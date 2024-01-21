Бензема — в АПЛ, а «наследник Роналду» не нужен «ПСЖ»? Главные трансферные слухи недели

Европейские клубы продолжают работу в зимнее трансферное окно. Конечно, не так активно, как летом. Но несколько крупных сделок уже состоялось. Да и впереди, вероятно, пара мощных трансферов. Собрали все самые интересные слухи в наш дайджест.

Лидер «Сосьедада» отправится к Роналду?

Такефусо Кубо Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Relevo сообщает, что вингер «Реал Сосьедада» Такефусо Кубо может перейти в «Аль-Наср». Саудовский клуб заинтересован в футболисте, ставшем лидером басков в текущем сезоне. Источник отмечает, что «Аль-Наср» видит в Кубо усиление атаки и отличную поддержку для Криштиану Роналду. В декабре 2023 года сообщалось, что азиатский футболист может перейти в «Манчестер Юнайтед». Сейчас Такефусо находится в расположении сборной Японии на Кубке Азии. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 60 млн.

За Хави Симонсом гонятся два топ-клуба

Хави Симонс Фото: picture alliance via Getty Images

Полузащитник «РБ Лейпциг» Хави Симонс – лидер команды. На его счету семь голов и девять ассистов в 26 встречах. Классной игрой голландца, который находится в Германии в аренде из «ПСЖ», заинтересовались два гранда. Sport Bild сообщают об интересе «Арсенала» и «Баварии». Оба клуба готовы сделать предложение летом. Но «Лейпциг», в свою очередь, намерен договориться с «ПСЖ» о продлении аренды до конца сезона-2024/2025. Сам футболист, судя по всему, хотел бы остаться в «Лейпциге» ещё на один сезон.

Бензема отправится в АПЛ?

Карим Бензема Фото: Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Карим Бензема не против покинуть «Аль-Иттихад». Французу не очень понравилось играть в Саудовской Аравии. А после отстранения от тренировочных сборов он окончательно решил покинуть клуб, сообщает ESPN. Ситуацией готов воспользоваться «Челси». Как отмечает The Telegraph, руководство лондонского клуба активно прорабатывает варианты усиления атаки в текущее трансферное окно. Поэтому «Челси» может прибегнуть к варианту с арендой Бензема. Кстати, «Арсенал» тоже не против переманить француза до конца нынешнего сезона. Была информация и об интересе «ПСЖ». Увидим ли Карима в атаке гранда АПЛ или в паре с Мбаппе?

Лидер «Реала» против перехода Мбаппе!

Килиан Мбаппе Фото: Christian Liewig — Corbis/Getty Images

Интересной новостью поделился Metro. По их сообщениям, Винисиус Жуниор выступает против подписания «Реалом» форварда «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе. Отмечается, что если сделка по переходу француза состоится, то вингер попытается покинуть «Реал». Вероятно, одна из причин – игроки выступают на одной позиции (слева в атаке). Но Винисиусу покинуть «Реал» будет крайне сложно. Срок контракта с «Реалом» у бразильца истекает летом 2027-го. А ориентировочная стоимость, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 150 млн.

«Интер» заберёт партнёра Азмуна по сборной

Мехди Тареми Фото: Diogo Cardoso/Getty Images

«Интер» обладает скромными финансовыми возможностями из-за тяжёлой экономической ситуации в клубе. «Нерадзурри» прибегают либо к бесплатным подписаниям, либо к трансферам за малые суммы. Летом 2024 года в «Интер» придёт новый форвард – естественно, свободным агентом. Фабрицио Романо сообщает, что нападающий «Порту» Мехди Тареми по окончании нынешнего сезона, скорее всего, станет игроком миланцев. Стороны согласовали двухлетнее соглашение с возможностью продления на ещё один сезон. Окончательная договорённость ожидается после завершения Кубка Азии — 2024.

Одноклубник Захаряна скоро окажется в Лондоне?

Андер Барренечеа Фото: Ion Alcoba Beitia/Getty Images

Вингер «Реала Сосьедад» и молодёжной сборной Испании Андер Барренечеа может перейти в один из лондонских топ-клубов, сообщает Sun Sport. «Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются за подписание 22-летнего футболиста. Оба клуба могут выйти с предложением на «Сосьедад» уже в текущее трансферное окно. В текущем сезоне вингер провёл 23 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

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«Реал» заинтересован в переходе крайнего защитника из «Баварии»

Альфонсо Дэвис Фото: DeFodi Images via Getty Images

Relevo информирует: «Реал» намерен приобрести левого защитника «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвиса. При этом мадридцы не против расстаться с Ферланом Менди. У «Реала» нет никаких претензий к выступлению француза, однако в клубе готовятся к продаже футболиста в летнее трансферное окно. Так что Дэвис выступит в качестве замены Менди. Отметим, что действующий контракт 23-летнего футболиста с «Баварией» рассчитан до 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость Дэвиса в € 70 млн.

А мюнхенцы рассматривают Дэвиса в качестве игрока для обмена с «Челси»

Бенджамин Чилуэлл Фото: Offside/Offside via Getty Images

«Бавария» же прорабатывает вариант обмена с «Челси», по условиям которого левый защитник мюнхенцев Альфонсо Дэвис может перейти в стан «синих», а в обратном направлении отправится Бенджамин Чилуэлл, сообщает Sport Bild. Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель высоко оценивает качества Чилуэлла, с которым он работал в период, когда возглавлял «Челси». В свою очередь, руководство лондонцев заинтересовано в подписании канадского защитника.

«ПСЖ» продаст «наследника Роналду»?

Гонсалу Рамуш Фото: PSG/PSG via Getty Images

«ПСЖ» и нападающий Гонсалу Рамуш могут расстаться уже через полгода после перехода игрока, сообщает L'Equipe. Руководство парижан не уверено, что 22-летний португалец подходит клубу. В случае окончательного решения о продаже нападающего «ПСЖ» попытается заработать. Рамуш перешёл в парижский клуб из «Бенфики» минувшим летом за € 65 млн. В текущем сезоне нападающий провёл за «ПСЖ» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.