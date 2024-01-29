Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» — большое имя в футбольном мире». Новичок Шабанхаджай — о переезде в Россию

«Рубин» — большое имя в футбольном мире». Новичок Шабанхаджай — о переезде в Россию
Аудио-версия:
Комментарии

Австрийский новичок «Рубина», нападающий Дардан Шабанхаджай рассказал, что ему говорил о казанском клубе форвард команды Мирлинд Даку, а также поделился тем, что знал о клубе до перехода.

«Что мне рассказывал Даку о «Рубине»? Он мне много рассказывал о Казани, что это великолепный город. Что у нас великолепный клуб. Что в «Рубине» работают профессионалы.

Сам знал что-то о клубе? Конечно. В футбольном мире казанский «Рубин» – это большое имя. Клуб, который выступал в Лиге чемпионов и Лиге Европы», — приводит слова Шабанхаджая «Татар-информ».

Напомним, 25 января «Рубин объявил о подписании австрийского нападающего словенской «Муры» Дардана Шабанхаджая. В нынешнем сезоне футболист провёл за словенскую команду 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. При этом рыночная стоимость форварда, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 700 тыс.

Материалы по теме
Австриец Шабанхаджай рассказал, почему решился на переезд в Россию в нынешней ситуации
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android