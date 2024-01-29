«Рубин» — большое имя в футбольном мире». Новичок Шабанхаджай — о переезде в Россию

Австрийский новичок «Рубина», нападающий Дардан Шабанхаджай рассказал, что ему говорил о казанском клубе форвард команды Мирлинд Даку, а также поделился тем, что знал о клубе до перехода.

«Что мне рассказывал Даку о «Рубине»? Он мне много рассказывал о Казани, что это великолепный город. Что у нас великолепный клуб. Что в «Рубине» работают профессионалы.

Сам знал что-то о клубе? Конечно. В футбольном мире казанский «Рубин» – это большое имя. Клуб, который выступал в Лиге чемпионов и Лиге Европы», — приводит слова Шабанхаджая «Татар-информ».

Напомним, 25 января «Рубин объявил о подписании австрийского нападающего словенской «Муры» Дардана Шабанхаджая. В нынешнем сезоне футболист провёл за словенскую команду 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. При этом рыночная стоимость форварда, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 700 тыс.