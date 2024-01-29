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«КАМАЗ» объявил о подписании Сергея Самока

«КАМАЗ» объявил о подписании Сергея Самока
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«КАМАЗ» объявил о подписании вратаря Сергея Самока в качестве свободного агента.

«Сергей Самок с нами! Состав нашей команды пополнил вратарь. Сергей в своём послужном списке имеет опыт выступления за «СКА-Хабаровск», «Новосибирск» и «Ротор». Футболист будет играть в нашей команде под 41-м номером. Добро пожаловать в команду, Серёга!» — сообщает пресс-служба клуба.

22-летний Самок является воспитанником «Томи», ЦСКА и «Сочи». Уже из сочинской команды отдавался в аренду «СКА-Хабаровск», а потом поиграл за «Новосибирск» и «Ротор».

В нынешнем сезоне россиянин принял участие за «Ротор» в семи матчах во всех турнирах, где пропустил шесть мячей и три матча сыграл «насухо». При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 125 тыс.

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