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«КАМАЗ» объявил о переходе нападающего Лаука из «Кубани»

«КАМАЗ» объявил о переходе нападающего Лаука из «Кубани»
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Нападающий Максим Лаук стал игроком челнинского «КАМАЗа». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Состав нашей команды пополнил нападающий. Макс в своём послужном списке имеет опыт выступления за «Шинник», «Тюмень», «Армавир», «Звезду» Пермь, «Енисей» и «Кубань». Футболист будет играть в нашей команде под 55-м номером.

Добро пожаловать в команду, Макс!» — написано в заявлении клуба.

В текущем сезоне Мелбет Первой лиги 29-летний Максим Лаук провёл 18 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Также на счету нападающего одна игра в Фонбет Кубке России.

«КАМАЗ» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 25 очков за 20 матчей. Лидирует махачкалинское «Динамо», у которого 37 очков.

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