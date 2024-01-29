Смородская: переход в «Железничар» не пойдёт Игнатьеву на пользу, Иван совсем отчаялся

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возможный переход экс-игрока «Сочи» Ивана Игнатьева в боснийский «Железничар».

«Переход Игнатьева в Железничар явно не пойдёт ему на пользу. Непонятно вообще, с чем связано это решение. Видимо, отчаялся совсем, поскольку в состав не попадал. Я не считаю его переход в сербскую лигу чем-то хорошим. Можно сказать, что он нереализованный футболист»,— сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Напомним, ранее сообщалось, что Игнатьев подпишет контракт с боснийской командой в ближайшие дни. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Иван провёл 12 матчей за «Сочи», в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Также на его счету шесть матчей в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.